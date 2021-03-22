Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı 11. bölüm canlı izle! Maraşlı oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı bugün ekranlara geliyor. Bugün yayınlanacak olan 11. bölümün ardından 12. bölüm fragmanı çıkacak. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 11. bölüm izle!

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 12. bölüm ön izleme izle! Maraşlı hangi gün?

MARAŞLI HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Maraşlı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MARAŞLI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 12. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MARAŞLI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Operasyon yok artık! Maraşlı var!"

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır

MARAŞLI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı'nın tehlikeli planı

Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?

Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE...

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.