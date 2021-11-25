Maraş dondurması film oluyor

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - MARAŞ dondurması, 'Külahıma Anlat' filmiyle beyaz perdeye taşınıyor.

Senaryosunu Banu Şentürk'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Karaağaç'ın oturacağı filmin çekimleri, 30 Kasım'da başlayacak. Filmin ana sponsorluğunu üstelenecek firma yetkilisi Atilla Kanbur ile toplantı yapan yapımcı Cüneyt Şentürk, filmin çekimlerini yoğun çalışmayla 15 günde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Naci Taşdöğen dondurma ustası olacak. Okan Karacan, dondurma ustasının oğlu Mert rolünde, Tuğba Özay ise Mine rolünde olacak ve bunlar aşk yaşayacak. Max Bendo da Mert'in yakın arkadaşı. İstanbul'dan beraber geliyorlar, babasına yardımcı olmak amaçlı. Bu trajikomik hikaye, aşk hikayesiyle birleşip, Kahramanmaraş'ın tüm kültürel örf adetlerini en uygun şekilde beyaz perde de tanıtacağız inşallah. 'Külahıma Anlat'ın esprili yanıyla birlikte mesajı da var. Biliyorsunuz, dondurmacılıkta manda sütüyle keçi sütü çok önemlidir. Keçi sütünün de değerini çok iyi biliyoruz, Maaş dondurmasında. Bunun kavgasını, tartışmasını yapana 'Sen onu benim külahıma anlat, keçi sütü tamamdır' der. Bunu farklı yerlerde de kullanacağız, bu sadece bir örnek."