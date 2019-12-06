Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı

06.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:32

Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) işbirliğiyle yaşama geçireceği Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nin temeli törenle atıldı. İzmir İzmir Kalkınma Ajansı'ndan da (İZKA) destek almaya hak kazanan projeyle, mobilya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Aydın Mahallesi'nde yapımına başlanan merkezin temel atma törenine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, İZMOD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sendika temsilcileri, ticaret, sanayi, ihracat ve esnaf odalarının yöneticileriyle çok sayıda yurttaş katıldı.

KATILIMCI ANLAYIŞ

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, katılımcılık anlayışı ve işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "hazırlıklarına 2009 yılında başlanan projemiz bugün yapım aşamasına geldi. Bu sürece katkı koyan başta İZMOD ve İZKA olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bir arada olursak aşılamayacak, başarılamayacak hiçbir iş olmaz" dedi.

Karabağlar'ı "mobilyanın beyni ve kalbi" diye niteleyen Başkan Selvitopu, "İlçemizde böylesine önemli bir sektör varken, yerel yönetim olarak buna ilgisiz kalamazdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana mobilya sektörünün sorunlarının çözümüne katkı koymaya, esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekonomimizin temel direği esnaftır" diye konuştu.

AVM TEPKİSİ

Türkiye'de esnaflık yapmanın giderek zorlaştığına da dikkat çeken Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Toplumun ayakta kalabilmesi, ekonomik dağılımın sağlıklı gerçekleşmesi için esnafa mutlaka destek olmamız gerekiyor. Bu bakışla daha önce de söylediğim gibi bu AVM olayının bir statüye kavuşturulmasında fayda var. Bizim İzmir'de alıştığımız esnaf profili artık yok oluyor. Buna gönlümüz razı değil. Karabağlar'da uluslararası düzeyde iş yapan mobilya ustalarımız var. Bu ustalarımızı nasıl unutabiliriz, onlar nasıl yok olabilir. Usta çırak ilişkisiyle bunu mutlaka geleceğe taşımalıyız. Karabağlar Belediyesi bu bakış açısıyla projeye katkı koyuyor."

İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, İEOSB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, İEOSB Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu'yla Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da konuşmalarında, tesisin önemli bir ihtiyacı gidereceğini vurgulayarak Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tesisin temeli, İzmir Marşı eşliğinde atıldı.

Yaklaşık bin 800 metrekare alan üzerinde yapılan 3 katlı merkezde, 120 kişilik çok amaçlı salon, 15'er kişilik 4 eğitim odası, atölyeler, idari ofisler, kafeterya ve otopark bulunacak.

Kaynak: Bültenler