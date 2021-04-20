Manzara sözleri 2021: Manzara ile ilgili sözler, deniz manzara sözleri, güzel manzara sözleri, efsane manzara sözleri!

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MANZARA SÖZLERİ

- Çoğu insanın hayalinde vardır deniz manzaralı bir ev almak veya deniz manzaralı bir evde oturmak.

- Manzaraya talipsen yokuşunda yorulmayı göze alacaksın.

- Gözlerin, gözlerimin gördüğü en güzel manzaradır.

- Biraz Pazar, biraz uzak şehir manzarası, biraz sessizlik, biraz da çay Allah'ım! Mehmet Deveci

- Benim manzaram hep senin yüzün olurdu, ama nedense hep sen kendini seyrederdin.

- İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Mevlana

- Evin penceresinden bakan ile zirveden bakanın manzarası bir olmaz.

- Eğer sen doğaya zarar vermezsen doğa sana asla zarar vermez.

- Eğer bir gün doğada yürümek istersen, sen yürüdükçe doğada seninle birlikte yürüyecektir.

- Eğer iyi bir manzara yakalamışsan zamanın hızlı akması konusunda zamanla hiç anlaşamayacaksınız.

- Tabiat huzura açılan gizli bir kapıdır açmasını bilene, her yer bir manzaradır bakmasını bilene.

- Güzel bir manzara yalnızlığın en iyi ilacıdır.

KISA MANZARA SÖZLERİ

- Gözlerim senin gözlerinde en güzel manzarayı buldu.

- Yeni manzaralar aramayı bıraktım, gözlerinden daha iyi bir manzara yok.

- Ay ışığında saklı olan yalnızlığımı, güneşin neşesi doldurur mu?

- Eğer sen doğaya zarar vermediysen de o da sana zarar vermeyecektir.

- Benim manzaram yanında huzur bulduğum insanlarda saklı. Sen gibi.

- Tabiat bir manzaradır, ancak baktığın yerden görülüyorsa!

- Gözlerinde derinliği bulamıyorsam, o manzarayı izlemem neye yarar ki.

- Bir sen yoktun ay ışığı! Gümüş tüy dikebilmek için manzarama.

- İnsanı gördüğünden ibaret saymamalısın. Görmediğin şeylerde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı yalnızca bir manzaradır.

- Manzara dalıp gideriz. Belki bir gün.. Marmara'dan girer ve Ege'den çıkarız.

- Bakılan manzara üstünde bulunulan şeye bağlıdır.

- Eğer iyi manzarayı yakaladıysan zamanın hızlı akmasıyla hiçbir zaman anlaşamayacaksınız.

- Tabiatın huzuruna açılan gizli bir kapıdır fakat açmasını bilenedir. Her yer manzara olur bakmasını bilirsen.

- Gitmiş olduğumuz yol yol değil fakat manzarası her zaman hoşumuza gitmekte.

DENİZ MANZARA SÖZLERİ

- Ben ne deniz manzarası olan ev, ne gün batımı gören zirve manzarası istiyorum. Ben yalnızca senin manzarana sahip olmak istiyorum aşkım.

- Günlerdir sanki nefes alamıyordum. Manzaramı arıyorum, ama bulamıyorum. Sen yerini gördün mü?

- Doğduğumuz saniyeden ölene dek hayatımı sürekli yolculuk halinde geçer. Manzara değişmekte, insanlar değişmektedir. Hayat bir trene benzer fakat tren istasyonu değildir.

- Deniz manzarası olan insanların, kıyıya vuran acıları oluyormuş.

- Canım, uykuya inat ile direnen gözlerimin sersem baktığı mükemmel manzaralı olan yolda, müzik ve senin eşliğinde gece yolculuğu çekmiş durumda.

- Bir kentin en güzel manzara gece ışıklarıdır.

- Yüksek binalar hiçbir zaman işe yaramamakta. Atlayacaksan eğer güzel manzarası olan uçurumları seçeceksin.

- Sıfırdan deniz manzarası olan, usuz bucaksız gökyüzüne bakarak hayatımı yaşamak istiyorum.

- Sen beni, bulutlar da gökyüzünü süsleyiversin.

- Orman manzarası insanı rahatlatır. Feraha kavuşturur. Deniz manzarası insana umut verir, neşelendirir. Gecenin manzarasıysa siyahtır ve insanı sessizleştirip, hüzne kavuşmasını sağlar.

GÜZEL MANZARA SÖZLERİ

- Çoğu insanın hayalinde vardır deniz manzaralı bir ev almak veya deniz manzaralı bir evde oturmak.

- Eğer bir gün doğada yürümek istersen, sen yürüdükçe doğada seninle birlikte yürüyecektir.

- Eğer iyi bir manzara yakalamışsan zamanın hızlı akması konusunda zamanla hiç anlaşamayacaksınız.

- Tabiat huzura açılan gizli bir kapıdır açmasını bilene, her yer bir manzaradır bakmasını bilene.

- Orman manzarası yeşildir insanı rahatlatır, ferahlatır, deniz manzarası mavidir insanı umutlandırır, neşelendirir, gece manzarası siyahtır insanı hüzünlendirir, sessizleştirir.

- Günün her anı güzel manzaralar sunar bunları görmesini bilenlere, sabah güneşin doğuşu ayrı bir manzara, batışı şahane bir manzara, gecenin yıldızları ise parlayan bir manzaradır.

- Öperek uyandırdım bu sabah ayrılığı. Fırından yeni çıkan bekleyişler satın aldım. Kırmızı mavi köşeli yalnızlığımı serdim masaya. Manzaraysa ayrılığa sıfır. İşte her şey hazır. Acılarımla iki lafın belini kırdık. Yokluğunda bir kuş sütü eksik. pekguzelsozler.com Yalnızlığım ve ben; seni çok bekledik.

- Doğduğumuz andan ölene kadar hayatımız sürekli bir yolculuktur. Manzara değişir, insanlar değişir, ihtiyaçlar değişir, ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir. Tren istasyonu değil. Paulo Coelho

EFSANE MANZARA SÖZLERİ

- Evin penceresinden bakan ile zirveden bakanın manzarası bir olmaz.

- Eğer sen doğaya zarar vermezsen doğa sana asla zarar vermez.

- Ben seni kimseye söylemeden gidip içimi döktüğüm bir kıyı olarak görmüştüm. Şimdi herkesin manzarası olmuşsun.

- Sen bizim yaprak döktüğümüze bakma. Bu manzaralar yarının yaşanacak güzel yazları için bir hazırlık.

- Manzaraya talipsen yokuşunda yorulmayı göze alacaksın.

- Karanlıkların her gün izlediğim manzara olduğu zamanlarda yanımda olmayanları, Güneş doğunca kaybolan ay ışığı gibi sildim hayatımdan.

- Gökyüzü masmavi, doğa yemyeşil, güneş ise sarı mı sarı… Ama gel gör ki bu gökkuşağının içinde manzaramız karanlık.

- Gözlerin, gözlerimin gördüğü en güzel manzaradır.

- Bir hüzün var içimde gittiğinden beri. Şimdi sonbaharı andırıyor bende kalan manzaran.

- Kendimi senin yerine koyuyorum ve bazen hak veriyorum sana. Hayat manzaramı izlemek için çok uçurumlar tırmanmak lazım.

- Bana gelmen için yer çekimini yenmen yeterliydi. Sen pikseli olacağın manzaralarda kaybolmayı seçtin.

- Dönüp bakıyorum bazen mazimizdeki acı manzaraya. Ne çok yaprak dökmüşüz yazları görebilmek için.

- Güvendiğim dağlara karlar yağdı. Manzarası güzeldi. Oturdum izledim bende.

NOT = Sizlerin de bildiği manzara sözleri varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler...