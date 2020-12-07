Mansur Yavaş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Mansur Yavaş hayatı ve biyografisi nedir?

31 Mart 2019 Ankara Yerel Seçim sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Mansur Yavaş hayatı ve biyografisi nedir?

31 Mart 2019 Ankara Yerel Seçim sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Mansur Yavaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 23 Mayıs 1955 yılındaBeypazarı, Ankara'da doğmuştur. Türk avukat, siyasetçi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. 1999-2009 yılları arasında Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış olup, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

Mansur Yavaş, Ahmet Sadık Yavaş ve Havva Yavaş'ın çocuğu olarak 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlamış, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı olmuş, fakat seçilememiştir.

Beypazarı Belediye Başkanlığı

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup 8.500 oy alarak, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödüller almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçilmiştir.

Yavaş, 18 Nisan 2004 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Mansur Yavaş, iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi üçüncü sırada tamamlamıştır.

2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme gelmiş ve 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiştir. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilmiş ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde Ankara'daki oyların yüzde 43,8'ini almayı başarmış, fakat seçimi 32.187 oy farkla kaybetmiştir.

17 Nisan 2016 tarihinde CHP üyeliğinden istifa eden Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Ankara'da oyların yüzde 50,93'ünü almış ve seçim sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanması sonrasında 8 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır. Kendi döneminde çoğunlukla dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlaşma projeleri ön plana çıkmaktadır.

İlk 100 Gün

Belediye binasının girişine ve içindeki tabelalara, çözüm süreci sırasında kaldırılan "T.C." ibaresini yeniden ekletti.

Belediye meclis toplantılarını ve ihaleleri Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlamaya başladı.

Dini bayramların yanı sıra millî bayramlarda da ücretsiz ulaşım hizmetini başlattı.

Kendi makam aracı dahil olmak üzere polis, itfaiye, zabıta gibi zorunlu araçlar dışındaki belediye araçlarının çakar lambalarını söktürdü.

13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından konuyla ilgili açılan davaya müdahil oldu, sokak hayvanları çalıştayı düzenledi.

Ankara Kent Konseyi toplandı.

Belediye 1.579.402 TL bütçe fazlası verdi.