Mansur Yavaş, İki İsmi Görevden Aldı

Mazbatasını alana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Sekreter Refik Tuzcuoğlu'nu ve Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ı görevden aldı. Tuzcuoğlu'nun yerine MHP eski milletvekili Murat Özgan'ı göreve getirildi.

Mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve hızlı başladı.

TUZCUOĞLU'NUN YERİNE ESKİ MHP MİLLETVEKİLİ GETİRİLDİ

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki'ye yakınlığıyla tanınan Refik Tuzcuoğlu'nu görevden alan Yavaş, yerine MHP eski milletvekili Murat Özgan'ı göreve getirdi. Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ı da görevden aldı. Yerine belediye müfettişlerinden Ata Şengül atandı.

Mansur Yavaş

BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Seçimden sonra Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'ni Cumartesi günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclisin iki başkan vekili bu toplantıda seçilecek. Çoğunluk AK Parti'de olduğu için Başkanvekillerinin AK Parti'li üyelerden seçilmesi bekleniyor.