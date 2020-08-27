Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
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Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki toplantıda Aydınlıkevler'de bulunan "Türk Telekom Alt Geçidi"nin ismi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna'nın ismiyle değiştirildi.

27.08.2020 09:00 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:14

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir karar çıktı. Aydınlıkevler'de bulunan "Türk Telekom Alt Geçidi"nin ismi "Mustafa Tuna Alt Geçidi" olarak değiştirildi.

103 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ "EVET" DEDİ

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Aydınlıkevler semtinde bulunan, "Türk Telekom Alt Geçidi" isminin, "Mustafa Tuna Alt Geçidi" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu karara, tüm partilerden 103 belediye meclisi üyesi olumlu oy verdi.

Kararda şöyle denildi "Belediyemiz tarafından yapılan Türk Telekom Alt Geçidi isminin 'Mustafa Tuna Alt Geçidi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 103 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi."

Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi

ARALARI GÖKÇEK'E GÖRE İYİ

Mansur Yavaş ile eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Melih Gökçek her seferinde yaptıkları açıklamalarla karşı karşıya gelip tartışsalar da iki farklı partide siyaset yapan Yavaş ile Mustafa Tuna kamuoyu önünde hiç karşı karşıya gelmedi.

Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi

Manşet

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