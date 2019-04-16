Mansur Yavaş, Beştepe'deki Resmi Karşılama Törenine Çağrılmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'yu Beştepe'de kabul etti. Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Mustafa Tuna Beştepe'deki resmi törenlere katılırken, yeni başkan Mansur Yavaş'ın protokol heyetine davet edilmemesi dikkat çekti.
Haberler.com/Özel Haber Turgay Çakmakçı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'yu Beştepe'de resmi tören ile karşıladı.
MUSTAFA TUNA TÖRENLERE KATILIYORDU
Lukashenko'yu karşılayan protokol heyetinde yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olmaması dikkat çekti. Oysa daha önceki benzer resmi karşılamalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna protokol heyetinde yer alıyordu.
HAVALİMANINDA KARŞILAYAN PROTOKOL HEYETİNDE VARDI
8 Nisan günü mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Mansur Yavaş, Rusya'dan dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılayarak protokol heyetindeki yerini almıştı.
"MANSUR YAVAŞ'A DAVET GELMEDİ"
Haberler.com'un ulaştığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ise, Cumhurbaşkanlığından Mansur Yavaş'a bir davet gelmediğini dile getirdi.