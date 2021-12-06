'Manisa Sarayı'ndan kalan tek yapı Fatih Kulesi restore ediliyor

FATİH, İSTANBUL (DHA) - MANİSA'da, Osmanlı Döneminde Saray-ı Amire ( Manisa Sarayı) olarak adlandırılan ve saraya ait bugüne ulaşabilen tek yapı olan Fatih Kulesi restore ediliyor.

Fatih Kulesi'nin restorasyonu,Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile önceki yıllarda yapılan protokol gereği Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yapılıyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz bugün restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Vali Karadeniz'e Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ve yetkililer eşlik etti.