MANİSA Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba Babalar Günü'ne evlatsız girdim
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MANİSA Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba Babalar Günü'ne evlatsız girdim

Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdimMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3.

MANİSA Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba Babalar Günü'ne evlatsız girdim
21.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:05

Minik Yaren'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen baba: Babalar Günü'ne evlatsız girdim

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3.5 yaşındaki kızı Yaren Evin Temel'i, geçirdiği bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrası doktorların ihmali nedeniyle kaybettiklerini öne süren ailenin eline, 15 ay sonra Adli Tıp Kurumu'ndan rapor ulaştı. Gelen raporda anestezi uzmanı hatalı bulunurken, acılı baba Kubilay Temel (33) ise, "Bugün Babalar Günü ancak benim kızım bir ihmal sonucu yaşamını yitirdi. Babalar gününe evlatsız girdim. Acımız çok büyük" dedi.

Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Kubilay ile Resime Temel (26) çiftinin ilk çocuğu Yaren Evin Temel'de, sürekli tekrarlayan bademcik iltihabı görülmeye başladı. Çift, kızını, ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yaren'in bademcikleri ile geniz etinin alınmasına karar verildi. Yaren, 2019 yılı 8 Mart sabahı ameliyat edildi. 1 saat süren ameliyatın ardından normal odaya alındı. Ancak küçük kızın durumu aniden ağırlaştı. Kalbi duran Yaren, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yaren, aynı gün saat 21.30'da yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan küçük Yaren, Turgutlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Minik Yaren'in ölümünden anestezi uzmanı sorumlu tutuldu. Raporda yazan sonuca göre; anestezi öncesi muayene formunda solunum sayısının kayıt altına alınmaması, buna bağlı olarak Minik Yaren'in yapılan otopsisinde akciğerlerinde enfeksiyon saptandığı bilgileri yer aldı.

ACILI BABANIN FERYADI

Metal ürünleri işleyen fabrikada işçi baba ile ev hanımı anne, kızının ölümünde ihmal bulunduğu iddiasıyla savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine soruşturma başlattı. Her gün kızının eşyalarını kokladığını anlatan Temel, "Canımız yanıyor. İçimiz parçalanıyor. Kızımın ölümünün üzerinden dolu dolu 15 ay geçti. ve en nihayetinde Adli Tıp Kurumu bize raporu gönderdi. Gelen raporda kızımın ihmal sonucu öldüğü ortaya çıktı. Özel hastanede çalışan anestezi uzmanı tarafından kızımın akciğeriyle ilgili ameliyat öncesi yapılması gereken bazı tetkikler yapılmamış. Bu nedenle ameliyattan çıktıktan sonra hayatını kaybetmiş. Bugün Babalar Günü ve kızım yanımda yok. Buradan savcımıza, hakimlerimize sesleniyorum. Lütfen gereken cezalar verilsin. Verilsin ki başkalarının canı yanmasın. Ben bu Babalar Günü'ne kızım olmadan girdim. Başkalarının başına böyle bir şey gelmesin" dedi. Temel ayrıca, maddi ve manevi tazminat için Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hukuk mücadelesi başlattıklarını kaydetti.

Anne Resime Temel de acısının her geçen gün tazelendiğini, sorumluların bir an önce cezalandırmasını istedi. Anne Temel, kızlarının ne anneler ne babalar gününde artık yanlarında olmayacağını anlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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