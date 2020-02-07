Manisa Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

07.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:48

Manisa'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Alaşehir ilçesinde dağlık kesimlerdeki mahallelerin yolları kar nedeniyle kapanırken belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı. Manisa Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak Kula ilçesindeki tüm okulların, Alaşehir, Yunusemre ve Sarıgöl ilçelerinde de bazı okulların kar nedeniyle bir günlük tatil edildiğini duyurdu.



Alaşehir'e bağlı dağlık kırsal kesimlerde bulunan mahallelerde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Taşımalı eğitim gören yaklaşık 4 bin öğrenci bir gün süreyle tatil edildi. Alaşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ekipleri yolları açma çalışmalarına başladı.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sabaha karşı saat 02.00 sularında başlayan kar yağışı nedeniyle Alaşehir'e bağlı kırsal mahalleler Alayaka, Horzum Keserler, Horzum Embelli, Kestane Deresi, Karadağ, Serinyayla, Çarıkbozdağ, Bahçeli, Evrenli, Kozluca, Osmaniye, Azıtepe, Bahadır, Dağhacıyusuf, Evrenli yolları kapandı. Yolların kapanması nedeniyle Alaşehir Kaymakamlığı taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulları bir günlük tatil ilan etti. Alaşehir'de yaklaşık 4 bin öğrencinin taşımalı eğitim gördüğü öğrenildi.



Alaşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri kapalı olan yolları açma çalışmalarına başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gece başlayan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallerde yolların kapandığını ve mahalle muhtarlarıyla yaptıkları görüşmeler sonrası Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yol açma çalışmalarına başladığını dile getirdi.



Alaşehir Merkezde hafif yağan kar yüksek kesimlerde yaklaşık yarım metreyi aşarken, şehir merkezinde çocuklar yaklaşık 10 santim olan karla kar toplu oynadı.



Manisa Valiliği tatil edilen okulları açıkladı



Öte yandan Manisa Valiliği kar yağışı nedeniyle Yunusemre, Sarıgöl, Kula ve Alaşehir ilçelerinde bazı okul ve mahallelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Yunusemre, Sarıgöl, Kula ve Alaşehir ilçelerine bağlı bazı mahalle ve okullarda kar yağışı sebebiyle 07.02.2020 tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kar yağışı sebebiyle Kula ilçesinde tüm okullarda, Alaşehir ilçesinde ise ilk ve orta öğretim kurumlarında taşımalı eğitime ara verilmiştir. Kar yağışı sebebiyle Yunusemre ilçesinde eğitime ara verilen mahalleler; Örselli, Yenice, Köseler, Sarıahmetli, Seyitli, Otmanlar, Dazyurt, Davutlar, Karakılınç, Çamlıca, Bostanlar, Sakallı, Recepli, Asmacık, Uzunlar, Koruköy, Maldan, Düzlen, İlyasçılar,i Kışla, Pelitalan, Örencik, Pınar, Süngüllü, Muslih, Karaveliler, Küçükbelen, Türkmen, Akçaköy, Durasıllı, Yayla, Ortaköy, Kozaklar, Büyük Sümbüller, Küçük Sümbüller, Sarıkaya, Gökçeler ve Karakoca. Kar yağışı sebebiyle Sarıgöl ilçesinde eğitime ara verilen okullar; Karacaaili ilkokulu - Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Kızılçukur Saim Yurttaş İlkokulu ve Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Dadağlı İlkokulu- Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Dindarli Ahmet Yoldaş İlkokulu-Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Bahadırlar Hüseyin Keskekoglu İlkokulu- Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Tirazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu- Ortaokulu Yeniköy- Kahramanlar- Ömerler taşımalı öğrencileri, Karacaali - Kızılçukur Lise - İmam Hatip Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Alemsahli- Dutlukuyu Lise - İmam Hatip Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Dadağlı lise - İmam Hatip Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Seyhdavutlar Lise - İmam Hatip Ortaokulu taşımalı öğrencileri, Alemşahlı İlkokulu, Yeniköy İlkokulu, Şeyhdavutlar İlkokulu, Günaydamları İlkokulu, Özel Eğitim taşımalı öğrencileri." - MANİSA

Kaynak: İHA