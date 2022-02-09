Manisa elektrik kesintisi! 9 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Şubat Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak.İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

09.02.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ KENAN EVREN PARKI, ORMAN GÖZETLEME VE ÇEVRESİ

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09.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ KÜLTÜRPARK KÜMEEVLERİ VE ÇEVRESİ

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09.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖĞÜRTLÜ VE CİVARLARI

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09.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EFENDİ MAHALLESİ 382/1 SOKAK VE BİLAL HABEŞİ CAMİ CİVARLARI

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09.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EFENDİ MAHALLESİ 382/2 SOKAK VE CİVARLARI

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09.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EFENDİ MAHALLESİ 280-281-282/1-282/2-282/3-283-279-279/1-272/1-279/3-279/4-279/5-381 SOKAK VE CİVARLARI

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09.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EFENDİ MAHALLESİ 277/1-276/1-276-275 SOKAK VE CİVARLARI

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09.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI UNCUBOZKÖY MAHALESİNE BAĞLI OLAN 5551-5528-5555-5553-5530-5549 SOKAKLAR

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09.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5040-5118-5127-5129-5116-5025-5040-5044-5029-5031-5033-5035 SOKAKLAR TARIK ALMIŞ CADDESİ

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09.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MH,KÜÇÜK GÜNEY MH,BÜYÜK GÜNEY MH,EVCİLER MH,LÜTFÜ KARACA VE ARKADAŞLARI ÖZEL TRAFOSU

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09.02.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK, İSMETPAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ ERKANLAR ÜZÜM İŞLETMESİ,YURDABAK TEKSTİL,MERMER İŞ ÜNLÜ TARIM,GÜLEÇ ELYAF

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09.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ, SAİT CAN COŞKUN ERKANLAR BENZİNLİK AKPINAR CD

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09.02.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ESKİ CAMİ MAHALLESİNE BAĞLI DİBEK CADDESİ,65,63,48,69,36,27,38,23 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR

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09.02.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK,İSMETPAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ ERKANLAR ÜZÜM İŞLETMESİ,YURDABAK TEKSTİL,MERMER İŞ ÜNLÜ TARIM,GÜLEÇ ELYAF

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