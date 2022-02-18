Manisa elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
19.02.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI HACIVELİLER,İSMET PAŞA MAHALLELERİ,GÖKAY TEKSTİL GES,MASKİ GÖLMARMARA ARITMA TESİSİ,MASKİ HACIVELİLER İÇME SUYU TESİSİ,CANAN TEKSTİL,ERKANLAR PAMUK ÇIRÇIR,BALCILAR PETROL,BİRGÜL ETİZ ÖZEKEN,VODAFONE GÖKTEPE BAZ İSTASYONU,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE ÖZEL TR
19.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MARESAL FEVZİCAKMAK MAHALLESİNE BAĞLI KUŞCULAR KÜME EVELERİ DOGAN KÜME EVLERİ KARACA AHMET TÜRBESİ BÖLGESİ
19.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 251-255/1-256/1-255-256-257-254/1-253-252-251/1-256/3-250-249/3-249/2-249/8-249/1 SOKAKLAR ARAPLAR YOLU VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YİĞİTLER MAH. HANIMO MEVKİİ TR-1 ( A- KOLU ) KAPLICA YOLU
19.02.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ BAHÇE, ZÜMRÜT, UYUMAZ, GÖKSU, AYVALI DÜZYOL, ŞAPHANE, KURTULUŞ, ZÜBEYDE HANIM, REVİR, BÜLBÜL, BARIŞ, OKUL, MERİÇ SOKAKLAR
19.02.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY, SÜLEYMANKÖY, ZEYTİNLİOVA, BÜNYANOSMANİYE, DAYIOĞLU, BOTAŞ, BEKİRLER, SABANCILAR, ÜÇAVLU, BALLICA, ERDELLİ, SIRTKÖY, EVKAFTEPE, HAMİDİYE SAKARKAYA, ARABACIBOZKÖY, BÜKNÜŞ, SİNDELLİ, EROĞLU, ORMAN İŞLETME DEPOSU SÜLEYMANKÖY, BALLICA SUPERONLİNE, KINIK KARADERE, ŞATIRLAR, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, BAZ İSTASYONLARI, BUSMER, MSU MADENCİLİK, EVKAFTEPE MERMER İŞL, OTOYOL GİŞELER, TCDD MEDAR, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, TAVUK KÜMESLERİ VE İŞLETMELER
19.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ MENDERES CADDESİ, UYSAL SOKAK, FİDAN SOKAK, SELVİ SOKAK, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ (TR-27 FUTBOL SAHASI YANI )
19.02.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇORTAK MAHALLESİ
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BAYINDIRLIK MAHALLESİ GEDİZ MAHALLESİ 2013-2017-1352-1352-1363-1400-1409-1012-1018-1009-1016-1018-1006-1003- VERİCİLER
19.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI VEZİROĞLU MAHALLESİ NURİ YÜKSEL ÖZEL TR, KANİ ÜLKER ÖZEL TR, MURAD ALTINKIRAN TARIMSAL SULAMA GRUBU, MANİSA VERGİ DAİRESİ ÖZEL TR, SADIK AY-MEHMET BALKIYAN ÖZEL TR, AHMET İŞÇİMEN ÖZEL TR, NEBİİ PULAT ÖZEL TR, BURHAN AMMAN SULAMA TR, İBRAHİM KÜLAHLI-GÜNEŞ ZIRAİ İLAÇ.A.Ş. ÖZEL TR, HÜSEYİN VE İBRAHİM KAPLAN DİNO GIDA ÖZEL TR, SUAT SAV ÖZEL TR, MEHMET BEDİR ÖZEL TR, MURAT AYDIN ÖZBAKIR ÖZEL TR, ÜÇ-EL PAZARLAMA ÖZEL TR, AVEA BAZ İST.ÖZEL TR, VODAFONE TELK. A.Ş ÖZEL TR, ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÖZEL TR, VEZİROĞLU TR-1, VEZİROĞLU TR-2, NURİ YÜKSEL ÖZEL TR, KANİ ÜLKER ÖZEL TR, MURAD ALTINKIRAN TARIMSAL SULAMA GRUBU, MANİSA VERGİ DAİRESİ ÖZEL TR, SADIK AY-MEHMET BALKIYAN ÖZEL TR, AHMET İŞÇİMEN ÖZEL TR, NEBİİ PULAT ÖZEL TR, BURHAN AMMAN SULAMA TR, İBRAHİM KÜLAHLI-GÜNEŞ ZIRAİ İLAÇ.A.Ş. ÖZEL TR, HÜSEYİN VE İBRAHİM KAPLAN DİNO GIDA ÖZEL TR
19.02.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARUHANLI MERKEZ, İSTASYON, SARUHAN, CUMHURİYET, ATATÜRK, CENGİZ TOPEL MAHALLELERİ
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHANLI MERKEZ, SARUHAN, CENGİZ TOPEL MAHALLELERİ
19.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TEMREK MAH, GÖLBAŞI MEVKİİ ATATÜRK MAH MENDERES CAD, FİDAN SK, UYSAL SK, İSTİKLAL CAD, ÖZCAN SK, FATİH CAD VE ÖZEL TRAFOLAR ( TR-12 TR-27 TR-38 TR-38/A )
19.02.2022 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EROĞLU MAHALLESİ TEPE SOKAK
19.02.2022 14:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DEĞİRMENDERE MAHALLESİ
20.02.2022 08:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM DÖRTEYLÜL MAH, SEYİT ALİ MAH, ZAFERİYE MAH, KIZILKAYA MAH, CAMİ CEDİD MAH, BEY MAH, AKGÜN MAH, KÖREZ MAH, DEREKÖY MAH, KALINHARMAN MAH, ORTAKÖY MAH, YURTBAŞI MAH, GÜVERCİNLİK MAH
20.02.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ BÖLGE TRAFİK VE ÇEVRESİ
20.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ BÖLGE TRAFİK VE ÇEVRESİ
20.02.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM 75. YIL MAHALLESİ KENAN EVREN SANAYİ SİTESİ 5303, 5304, 5305, 5307, 5309, 5311, 5313 SOKAKLAR
20.02.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI İNÖNÜ MH: EMİN ALİ ÖZGÜR CD BİR BÖLÜMÜ,YAĞIZ SK,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK,KÖMÜR SK,GÜÇLÜ SK,ÇEÇEN SK,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DUYGU SK,KAYIN SK,ORKİDE SK,BÜKLÜM SK,HANÇER SK
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI
20.02.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM DR. MEHMET AKARSU MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ TR-27 ( İSTİKLAL CAD, GAZİ OSMAN PAŞA CAD, HACI BABA-İ VELİ CAD, FETİH CAD.)
20.02.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARUHANLI MERKEZ, İSTASYON, SARUHAN, CUMHURİYET, ATATÜRK, CENGİZ TOPEL MAHALLELERİ
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHANLI MERKEZ İSTASYON MAHALLESİ DİREKÇİLER MERMERCİLER BÖLGESİ
20.02.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; ACIBADEM, KOŞUKIRI MEVKİLERİ, ACIBADEM YOLU VE CİVARLARI, TURGUTLU MEZBAHASI, AYANLAR ÇIRÇIR, BİRYİĞİT HAYVANCILIK ÖZEL TRAFOLARI, TURGUTLU DEVLET HASTANESİ, TURGUTLU DİŞ HASTANESİ VE CİVARLARI.
20.02.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ VE ZAFER MAHALLELERİNİN; HÜKÜMET VE DEMİRCİLER CADDESİ BİR BÖLÜMÜ İLE ALPTEKİN, FIRIN, HİLAL, ALPARSLAN, YEŞİLIRMAK, ÖMER SEYFETTİN, ALPTEKİN SOKAK MASKİ İÇME SUYU TESİSİ, TURŞU FABRİKASI, ATAKÖY YOLU ÜZERİ BENZİNLİKLER, KARTAL, YAVUZ, AKARYA, GÜZELYURT, MERCAN, GÜNEY, KİBAR ÇELİK, ERSOY, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, BELENLİLER, OKUL, CANDAN SOKAKLARI VE ÇEVRELERİ
20.02.2022 10:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ