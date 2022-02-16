Manisa elektrik kesintisi! 16-17 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Şubat Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUTLU MAHALLESİ 3701, 3603, 3702, 3708, 3712, 3705, 3710, 3706 SOKAKLAR

16.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YENİ MAHALLEYE BAĞLI 4716-4720-4726-4741-4728 SOKAKLAR

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

16.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HACIHAMZA MAHALLESİ VE İÇHİSAR MAHALLESİ TR-20 ( SITMA PINAR SK, SALİHLİ SİMAV ÇEVRE YOLU, AYVALIK CAD, GAZİLER SK. )

16.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YÖRÜK MAHALLESİNE BAĞLI NUREDDİN ERSOY CADDESİ,370,389,364,387,360,502,345,504,489,491,508 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILMAZ MAHALLESİNE BAĞLI GEDİZ, KURUTMA KANALI SOKAK, GÖKTÜRK, BOZKURT, HÜRRİYET, ÇAMLICA,ÇETİN, 1,2, 5,161,70,71,158 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

16.02.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI YARAŞLI VE KENDİRLİK MAHALLELERİNİN TÜMÜ VE ÇEVRELERİ

16.02.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MERSİNDERE MAHALLESİ KUZEYİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR

16.02.2022 12:00 16:30 ARIZA ONARIM BAKIM ÖRÜCÜLER MAH, ÇANAKCI MAH, ULACIK MAH, RAHMANLAR MAHALLESİ

17.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ MENDERES CADDESİ, UYSAL SOKAK, FİDAN SOKAK, SELVİ SOKAK, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ (TR-27 FUTBOL SAHASI YANI )

17.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YENİ MAHALLEYE BAĞLI 4716-4720-4726-4741-4728 SOKAKLAR

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

17.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5020-4843-5022-5024-5028-5019-5017-5015-5014-5013-5012-5018-5112 SOKAKLAR

17.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ADNANMENDERS MAHALLESİ 106, 108, 116, 112, 120, SOKAKLAR VE TURGUTLU CADDESİ

17.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. BOZDAĞ CD. PAŞA SK. YEŞİLIRMAK SK. VE AYDIN SK.

17.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. BOZDAĞ CD. EDİSON SK. AĞRIDAĞI CD. VE YILDIRIM SK.

17.02.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI GÜLLÜCE MAHALLESİ

17.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BAYINDIRLIK MAHALLESİ GEDİZ MAHALLESİ 2013-2017-1352-1352-1363-1400-1409-1012-1018-1009-1016-1018-1006-1003- VERİCİLER

17.02.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE SON SOKAK VE SUBAŞI MAHALLESİ SON SOKAK DEVAMI VE CİVARLARI.

17.02.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI PAZARKÖY MEVKİİNDE BULUNAN CEVDET ÖZKOYUNCU, İBRAHİM ÇELİKKAYA, EMİN TUĞRUL ÖZEL TRAFOLARI

17.02.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI YILMAZ MAHALLESİ VE KARAPINAR MAHALLESİ ARASINDA BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, OPERATÖR BAZ İSTASYONLARI VE TİCARETHANELER

17.02.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DURASILLI MAHALLESİNE BAĞLI SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU ÖZEL TRAFOSU

17.02.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, SABANCI MEVKİİ TR-1/2 TRAFOSU, BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.

17.02.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN TÜMÜ, YILDIRIM MAHALLEİ VE YEDİEYLÜL MAHALLESİNİN BİR KISMI, DAŞKAN TARIM VE MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, ATATÜRK MAHALLESİNİN KAPALI PAZAR YERİ VE CİVARLARI.

17.02.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİNİN; SART, KEMERLİ, KAMALI, KOYUN, İNAN, PEHLİVAN, NİŞANCILAR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

17.02.2022 13:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. GÜLSEREN SK. VE BOZDAĞ CD.

17.02.2022 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAÇAĞIL MAHALLESİ

17.02.2022 13:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN; AHMET HAMDİ, İSMAİL KIRDAR SOKAKLARI VE CİVARLARI.

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