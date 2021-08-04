Manisa'dan Muğla'ya yardım eli
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Manisa'dan Muğla'ya yardım eli

Manisa'dan Muğla'ya yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'da, Yunusemre, Şehzadeler, Köprübaşı, Soma ve Gölmarmara belediyelerinin ortaklaşa topladığı malzemelerin bulunduğu yardım tırı Yunusemre Belediyesi önünden hareket ederek yangınlarla boğuşan Muğla'ya doğru hareket etti.

Manisa'da, Yunusemre, Şehzadeler, Köprübaşı, Soma ve Gölmarmara belediyelerinin ortaklaşa topladığı malzemelerin bulunduğu yardım tırı Yunusemre Belediyesi önünden hareket ederek yangınlarla boğuşan Muğla'ya doğru hareket etti.

28 Temmuz'dan beri birçok ilde çıkan yangınlar sonrasında tüm Türkiye seferber oldu. Özellikle Muğla ve Antalya'da devam eden yangınlar sonrasında Manisa'dan da afet bölgesine yardım tırı gönderildi. Yunusemre, Şehzadeler, Köprübaşı, Soma ve Gölmarmara belediyelerinin ortaklaşa topladığı malzemelerin bulunduğu tır Yunusemre Belediyesi önünden hareket etti. Muğla'ya gidecek olan yardım tırının içerisinde yanık kremi, yangın söndürme tüpü, yangın eldiveni, bot, yanmaz çizme, su, hijyen kiti, gıda kolisi, ayakkabı, kıyafet, iç çamaşırı, haşere kovucu, kafa feneri, power bank bulunuyor. Yola çıkan tırın ardından yetkililerden; yardımların hız kesmeden devam edeceği ve yardımda bulunacak vatandaşların özellikle yangında hayati öneme sahip ekipmanlar noktasında ismi geçen belediyelerle irtibata geçebileceği bilgisi edinildi. - MANİSA

Manisa'dan Muğla'ya yardım eli
Manisa'dan Muğla'ya yardım eli
Manisa'dan Muğla'ya yardım eli
Manisa'dan Muğla'ya yardım eli
Manisa'dan Muğla'ya yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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