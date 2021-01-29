Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir otomobil ve eve düzenlenen operasyonda 80 gram esrar ile 13 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir otomobil ve eve düzenlenen operasyonda 80 gram esrar ile 13 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacırahmanlı Mahallesinde durumundan şüphelendikleri 20 SD 574 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 60 gram esrar ile uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilde bulunan A.G, U.C. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 20 gram esrar, 13 gram kenevir tohumu, kuru sıkıdan bozma tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 12 fişek, 4 mermi, 29 kuru sıkı tabanca mermisi ile şarjör ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır