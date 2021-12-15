Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yeri hurdalığa dönerken, kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara D 300 Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil kazaya karıştı. Bazı araçlar çarpışmanın şiddetiyle demir yığını halin dönüşürken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralanan Esmanur S. (24), olay yerinde ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviya alındı.

Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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