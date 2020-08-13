Manisa'da zabıta ekipleri kayıp şahsın bulunmasını sağladı
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Manisa'da zabıta ekipleri kayıp şahsın bulunmasını sağladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına gelen Z.K. isimli vatandaş, İzmir'den Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine tedavi amaçlı gelen kardeşi S.K.'nin kaybolduğunu belirterek, zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Manisa'da zabıta ekipleri kayıp şahsın bulunmasını sağladı
13.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:05

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına gelen Z.K. isimli vatandaş, İzmir'den Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine tedavi amaçlı gelen kardeşi S.K.'nin kaybolduğunu belirterek, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Durumun telsiz aracılığıyla sahada bulunan ekiplere iletilmesiyle birlikte kayıp S.K. bulunarak ailesine teslim edildi.

Vatandaşların ve esnafın huzur ve güveni için 7/24 görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kayıp olduğu bildirilen bir vatandaşın bulunmasını sağladı. Olay, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmet binasına gelen Z.K. isimli kadın, kardeşi S.K.'nin tedavisi için İzmir'den Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine geldiklerini, tedavi sonrasında kardeşinin kayıplara karıştığını belirterek, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Durumun bildirilmesinin ardından hemen harekete geçilirken, kayıp vatandaş ile ilgili bilgiler, telsiz aracılığıyla sahada bulunan ekiplere iletildi. Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda kayıp S.K., Ulucami civarında bulunarak, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür eden abla Z.K., kardeşini bulan ekiplerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, hizmet binasından kardeşi S.K. ile birlikte ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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