Dolandırıcıların hedefinde üzüm üreticileri vardı! 768 bin liralık vurgun yaptılar - Haberler
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Dolandırıcıların hedefinde üzüm üreticileri vardı! 768 bin liralık vurgun yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dolandırıcıların hedefinde üzüm üreticileri vardı! 768 bin liralık vurgun yaptılar

Manisa'da kuru üzüm üreticileri, dolandırıcıların hedefi oldu. Kendilerini tüccar olarak tanıttıktan sonra 768 bin lira değerindeki 64 ton kuru üzümü alan şahıslar, kayıplara karıştı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Dolandırıcıların hedefinde bu sefer kuru üzüm üreticileri vardı. Tüccar olduklarını söyleyen şahıslar, 768 bin TL değerindeki 64 ton kuru üzümü alarak kayıplara karıştı. Olayın jandarmaya intikal etmesinin ardından yakalanan dolandırıcılar, cezaevine gönderildi.

"PARALAR ERTESİ GÜN HESAPLARA GEÇECEK"

İddiaya göre, Salihli'de H.H.K. (34) ve F.Ü. (32) adlı şüpheliler kendilerini tüccar olarak tanıtıp Taytan ve Yenipazar Mahallelerindeki 7 üzüm üreticisinden 768 bin lira değerinde 64 ton kuru üzümü almak için anlaştı. Şüpheliler, iddiaya göre üreticilere kuru üzümlerinin karşılığı olan bedelleri Elektronik Fon Transferi (EFT) ile gönderdiklerini, paraların ise ertesi gün hesaplarına geçeceğini belirterek kuru üzümleri kamyonlara yükleyip mahalleden ayrıldı.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Üzüm paralarının hesaplarına geçmediğini gören üreticiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden F.Ü., 3 bin 260 kilogram kuru üzümle yakalandı. Ele geçirilen üzümler ise sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli H.H.K.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Dolandırıcıların hedefinde üzüm üreticileri vardı! 768 bin liralık vurgun yaptılar

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