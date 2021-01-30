Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

30.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:28
Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Manisa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Manisa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle Şehzadeler ilçesinde Turgut Özal, Yukarıçobanisa, Akpınar ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı noktalarda su baskınları meydana geldi.

Şirin Mahallesi'nde de köy deresinin taşması sonucu caddeler su ve taşlarla kaplandı.

Turgutlu ilçesinde ise Fatih Sanayi Sitesi'nden gelen yağmur suları, İzmir-Ankara kara yolunun büyük bölümünü kapattı, bir kamyon da su içinde kaldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalara müdahalede bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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