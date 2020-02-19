Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi (2)

19.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:31

'KOYUNLARIM DEPREMDEN 5 SANİYE ÖNCE SAĞA SOLA KAÇIŞTI'

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, sadece insanları değil hayvanları da korkuttu. 15 yıldır Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'nde besicilik işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Güngör, ahırındaki koyunlarını cep telefonuyla görüntülerken, 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem öncesinde hayvanlarının panik halinde hareket etmesine ve yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen Güngör, tepki vermelerinden 5 saniye sonra ise deprem olduğunu anlattı. İbrahim Güngör, hayvanlarının 22 Ocak'tan bu yana yaşanan bazı depremler öncesinde de benzer hareketlerde bulunduğunu ancak yalnızca bu son depremi kayıt altına alabildiğini belirtti.

Kaynak: DHA