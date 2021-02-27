Manisa'da bir otomobilde 98 şişe kaçak içki ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir araçta 98 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir araçta 98 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bir ihbar değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.İ. ve Ö.G.'nin bulunduğu otomobili şehrin girişinde durdurdu.

Yapılan aramada, 98 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır