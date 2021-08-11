Manisa'da bin 327 kök kenevir ele geçirildi
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Manisa'da bin 327 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'da bin 327 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda bin 327...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda bin 327 kök kenevir ile 8 kilo esrar ele geçirildi.

Manisa'da jandarma ekipleri uyuşturucu üretimine göz açtırmıyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı kenevir ekimi yapanlara karşı operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan aramalarda boyları 180 santimetre ile ile 390 santimetre arasında değişen bin 327 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 8 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.E., M.Ş., C.A, M.T. ve H.Y. olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen kenevirler ise imha edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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