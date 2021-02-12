Manisa'da bağ evine kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye para cezası kesildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bağ evinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye toplam 66 bin 400 lira ceza verildi.