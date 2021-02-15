Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim
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Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim

15.02.2021 22:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:33

Manisa'da babasını, annesini vurduğu için öldürdüğünü ileri süren zanlı, mahkemede ifade değiştirdi. Annesini, babasını ve babaannesini de kendisinin öldürdüğünü itiraf eden, bunun için pişmanlık duymadığını belirten zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde babası, annesi ve babaannesinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan üvey evlat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çarıktekke Mahallesi'nde Hüseyin Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Süleyman Özcan (41), eşi Raziye Özcan (41) ve Karanfil Özcan'ın (82) cesetleriyle karşılaştı. Hüseyin Özcan, babasının tartıştığı annesini tüfekle vurduğunu anlattı. Özcan, bunun üzerine bıçakla saldırdığı babasının elinden tüfeği aldığını söyledi. Babasını ve babaannesini tüfekle vurarak öldürdüğünü beyan eden Hüseyin Özcan gözaltına alındı.

Kendisini de bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

22 YIL ÖNCE EVLATLIK ALINMIŞ

Hastanedeki tedavisinin tamamlanınca karakola götürülen Hüseyin Özcan'ın, aile tarafından 22 yıl önce evlatlık alındığı ve bir süredir psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gördüğü anlaşıldı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim

"ÜÇÜNÜ DE BEN VURDUM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Mahkemede ifadesini değiştiren zanlı, annesini, babasını ve babaannesini kendisinin vurduğunu öne sürdü.

Mahkemedeki ifadesinde, olaydan pişmanlık duymadığını, benzer durumda yine aynı şekilde yakınlarını öldüreceğini söylediği belirtilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan mahallenin muhtarı Mustafa Çetin olayla ilgili, "Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum, bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu." dedi.

Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim
Haber Yorumları (1)
KANLI ZANLI: AZRAİLİ evlat edinmişler senelerce de bakmışlar bilmeden zavallı insanlar !
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