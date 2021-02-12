Manisa'da 1 ton 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
12.02.2021 13:08 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:17
MANİSA'da bir depoda çeşitli markalara ait bandrolsüz 1 ton 315 kilogram tütün ile 180 bin adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA'da bir depoda çeşitli markalara ait bandrolsüz 1 ton 315 kilogram tütün ile 180 bin adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
- Manisa
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışma kapsamında 10 Şubat günü bir depoya operasyon düzenledi. Depoda çeşitli markalara ait 1 ton 315 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 180 bin adet makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 kompresör makinesi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
- Manisa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Satır