Manisa'da 1 ton 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Manisa'da 1 ton 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

12.02.2021 13:08 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:17
Manisa'da 1 ton 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

MANİSA'da bir depoda çeşitli markalara ait bandrolsüz 1 ton 315 kilogram tütün ile 180 bin adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'da bir depoda çeşitli markalara ait bandrolsüz 1 ton 315 kilogram tütün ile 180 bin adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışma kapsamında 10 Şubat günü bir depoya operasyon düzenledi. Depoda çeşitli markalara ait 1 ton 315 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 180 bin adet makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 kompresör makinesi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.


- Manisa
Manisa'da 1 ton 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Satır

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