Manifest Arıyo şarkı sözleri! Manifest grubunun yeni şarkısı Arıyo'nun sözleri nedir?

Son dönemin öne çıkan müzik gruplarından Manifest'in seslendirdiği "Arıyo" şarkısı, sözleri ve enerjik ritmiyle sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Özellikle TikTok ve Instagram gibi mecralarda sıkça kullanılan şarkı, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ise kısa sürede müzikseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Birçok kişi "Manifest Arıyo şarkı sözleri nedir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Manifest grubunun ses getiren "Arıyo" parçasının sözleri tam olarak nasıl? İşte, şarkıya dair tüm detaylar ve sözleri…

ARIYO ŞARKI SÖZLERİ:

[Verse 1]

Alışır kalbim,

Sensiz geçen yazlara,

Seni istemeye,

Artık son verdim.

[Nakarat]

Tenimi, oooo,

Geceleri arıyor,

Olmuyor, oooo,

Aşkı bensiz arıyor.

[Verse 2]

Göremezsen, bizi sevemezsen,

Ara aşkım gece ya da erken.

(Alo? Kim o?)

Yine af diledi benden,

Tam olduk biz derken,

Kopamaz hislerden.

[Nakarat]

Tenimi, oooo,

Geceleri arıyor,

Olmuyor, oooo,

Aşkı bensiz arıyor.

[Verse 3]

Hep istedin, aklına gelmeyeyim,

Onlar biri, bense bir taneyim.

Bütün hisleri ben sana verdim,

Neden aşkımı yerlere serdin?

[Köprü]

Arasan da artık dönmem,

Yalan ettin her şeyi dünden,

Gözün arkada kalmasın lütfen,

İtsen de ben yere düşmem.

[Son Nakarat]

Artık son verdim...

Tenimi, oooo,

Geceleri arıyor,

Olmuyor, oooo,

Aşkı bensiz arıyor.

MANİFEST GRUBU KİMLER? (ÜYELERİ)

Manifest, son dönemde özellikle genç dinleyiciler arasında popülerlik kazanan, modern müzik tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çeken bir müzik grubudur. Genellikle hip-hop, pop ve alternatif müzik türlerinde üretim yapan Manifest grubu, özgün şarkı sözleri ve farklı müzikal tarzları harmanlayan çalışmalarıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır.

MANİFEST GRUBU KİMLER

Grubun şarkıları, sosyal medya platformlarında hızla yayılmakta, özellikle TikTok ve Instagram Reels gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Manifest, özellikle "Arıyo" adlı parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış ve büyük çıkış yakalamıştır. Big5 Türkiye yarışmasıyla müzik sahnesine adım atan grup, altı yetenekli üyeden oluşuyor.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ:

Sueda Uluca

Hilal Yelekçi

Lidya Pınar

Zeynep Sude Oktay

Mina Solak

Esin Bahat