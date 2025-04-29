Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Manifest Arıyo şarkı sözleri! Manifest grubunun yeni şarkısı Arıyo'nun sözleri nedir?

Manifest Arıyo şarkı sözleri! Manifest grubunun yeni şarkısı Arıyo'nun sözleri nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemin dikkat çeken parçalarından "Arıyo" şarkısı, sözleriyle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Dinleyiciler şarkının tam sözlerini merakla araştırıyor. Peki, Manifest grubunun Arıyo şarkı sözleri nedir? İşte, detaylar…

Son dönemin öne çıkan müzik gruplarından Manifest'in seslendirdiği "Arıyo" şarkısı, sözleri ve enerjik ritmiyle sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Özellikle TikTok ve Instagram gibi mecralarda sıkça kullanılan şarkı, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ise kısa sürede müzikseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Birçok kişi "Manifest Arıyo şarkı sözleri nedir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Manifest grubunun ses getiren "Arıyo" parçasının sözleri tam olarak nasıl? İşte, şarkıya dair tüm detaylar ve sözleri…

ARIYO ŞARKI SÖZLERİ:

[Verse 1]

Alışır kalbim,

Sensiz geçen yazlara,

Seni istemeye,

Artık son verdim.

[Nakarat]

Tenimi, oooo,

Geceleri arıyor,

Olmuyor, oooo,

Aşkı bensiz arıyor.

[Verse 2]

Göremezsen, bizi sevemezsen,

Ara aşkım gece ya da erken.

(Alo? Kim o?)

Yine af diledi benden,

Tam olduk biz derken,

Kopamaz hislerden.

[Nakarat]

Tenimi, oooo,

Geceleri arıyor,

Olmuyor, oooo,

Aşkı bensiz arıyor.

[Verse 3]

Hep istedin, aklına gelmeyeyim,

Onlar biri, bense bir taneyim.

Bütün hisleri ben sana verdim,

Neden aşkımı yerlere serdin?

[Köprü]

Arasan da artık dönmem,

Yalan ettin her şeyi dünden,

Gözün arkada kalmasın lütfen,

İtsen de ben yere düşmem.

[Son Nakarat]

Artık son verdim...

Tenimi, oooo,

Geceleri arıyor,

Olmuyor, oooo,

Aşkı bensiz arıyor.

MANİFEST GRUBU KİMLER? (ÜYELERİ)

Manifest, son dönemde özellikle genç dinleyiciler arasında popülerlik kazanan, modern müzik tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çeken bir müzik grubudur. Genellikle hip-hop, pop ve alternatif müzik türlerinde üretim yapan Manifest grubu, özgün şarkı sözleri ve farklı müzikal tarzları harmanlayan çalışmalarıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Manifest Arıyo şarkı sözleri! Manifest grubunun yeni şarkısı Arıyo'nun sözleri nedir?MANİFEST GRUBU KİMLER

Grubun şarkıları, sosyal medya platformlarında hızla yayılmakta, özellikle TikTok ve Instagram Reels gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Manifest, özellikle "Arıyo" adlı parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış ve büyük çıkış yakalamıştır. Big5 Türkiye yarışmasıyla müzik sahnesine adım atan grup, altı yetenekli üyeden oluşuyor.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ:

Sueda Uluca

Hilal Yelekçi

Lidya Pınar

Zeynep Sude Oktay

Mina Solak

Esin Bahat

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.