Manavgat: Yangında kül olan köyler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Manavgat: Yangında kül olan köyler

Manavgat: Yangında kül olan köyler
BBC - Haberler | Dünya

Manavgat'ta 28 Temmuz öğlen saatlerinde başlayan yangınlar devam ediyor.

Manavgat, Antalya'da 28 Temmuz öğlen saatlerinde başlayan yangınlar devam ediyor.

İtfaiyeciler halen Manavgat'ın alevlerle mücadele ederken, yangınların söndürüldüğü köylerdekiler oluşan tahribatın izlerini silmeye çalışıyor.

Bazı köylüler evlerinden geriye kalan hurdaları temizliyor, diğerleri gelen yardımlar arasından kendilerine uygun birkaç malzeme alıyor.

Yangınların nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Bilim insanları, son dönemlerde iklim değişikliğinin etkileriyle sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerinde orman yangınlarının sıklığının ve şiddetinin arttığına dikkat çekiyor.

Haber-Video:

Ege Tatlıcı

Esra Yalçınalp

Havadan görüntüler:

Hüseyin Teceren

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Burcu Biricik Diana Spencer
Spor Eda Erdem Can Bartu Mesut Özil Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat: Yangında kül olan köyler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:30:35. #1.14#

title