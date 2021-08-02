Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinden dün törenle uğurlanan Cinbaş'ın cenazesi, gece saatlerinde defnedilmek üzere memleketi Çay ilçesine getirildi.

Çay Devlet Hastanesi morgundan alınan Cinbaş'ın cenazesi, Bahçelievler Mahallesi Kırbaç Sokak'taki evine götürülerek helallik alındı.

Burada Cinbaş'ın kız kardeşleri ve yakınları ağıt yaktı. Cinbaş'ın eşi Havva Cinbaş ile 19 yaşındaki kızı Tuba Cinbaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşar Cinbaş'ın cenazesi, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından tören için Asri Mezarlık önüne götürüldü. Cinbaş'ın hukuk fakültesinden yeni mezun olan ve stajyer avukatlık yapan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş, cenaze törenine, avukatlık cübbesiyle katıldı.

Cinbaş'ın cenazesi, törenin ardından Çay Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Cinbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 31 Temmuz'da arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı iki işçi de Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hayatını kaybeden işçilerin, İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlenmişti.

Cinbaş için dün Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde önünde tören düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz