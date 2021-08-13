Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale eden Batman Belediyesi itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı
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Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale eden Batman Belediyesi itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Manavgat'taki orman yangınlarına müdahale eden Batman Belediyesi itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giden Batman Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giden Batman Belediyesi itfaiye ekibi kente döndü.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in talimatıyla 14 personel, bir tam donanımlı merdivenli itfaiye aracı, iki arazöz ve bir öncü araçla 10 gün boyunca Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan Batman Belediyesi itfaiye personeli, döndükleri kentte görevlerine başladı.

Manavgat'a ulaşmalarıyla koordinasyon ekibi tarafından özellikle merkez ve merkeze yakın ormanlık alanlardaki olası yangınlar için hazır bekletilen Batman Belediyesi itfaiye ekibi, göreve başladıkları ilk gün çıkan bina yangınında 4 aylık bebeği kurtarmanın sevincini yaşıyor.

İtfaiye eri Mehmet Şerif Söğüt, AA muhabirine, Vali Şahin'in talimatıyla tüm hazırlıklarını yaparak yangın bölgesine intikal ettiklerini söyledi.

Manavgat İtfaiye Müdürlüğünün koordinesinde yangınlara müdahale ettiklerini belirten Söğüt, orman yangınları başta olmak üzere soğutma çalışmalarına katıldıklarını, köy yangınlarına kimi zaman direkt müdahale ettiklerini kimi zaman da arazözlerle ekiplere su takviyesi yaptıklarını dile getirdi.

Mesai kavramı gözetmeksizin yangınların söndürülmesi için çalıştıklarını ifade eden Söğüt, orman yangınları vesilesiyle büyük bir seferberlik örneğinin yaşandığını bildirdi.

Söğüt, "Orada gönüllü kişiler, öğretmenler, vatandaşlar gelip bizimle beraber orman yangınlarına müdahale ediyorlardı. Gönüllülere de teşekkür ediyorum. Ülkemiz için bütün itfaiye personeli, Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, hepimiz bir elle bu yangınlara müdahalede bulunduk." dedi.

Binadaki yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı

İtfaiye eri Halil Kahraman da 1 Ağustos'ta Manavgat'a vardıklarını ve görev başladıkları ilk gün Manavgat merkezdeki yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yangın dolayısıyla bütün binayı duman sardığını ve üçüncü katta bir annenin bebeğiyle mahsur kaldığını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımız ilk gece Manavgat merkezden bir bina yangını haberi geldi. Binanın 3'üncü katında vatandaşlar mahsur kalmıştı ve bir de bebek vardı. Çok zor durumdaydılar. Bizim aracımız merdivenli olduğu için yangına müdahale ettik ve bebeği annesiyle yangından kurtardık."

Görev yaptıkları sürede uykusuzluk ve açlığın hiç akıllarına gelmediğini ifade eden Kahraman, 10 günde 7 orman yangını ve bir ev yangınına müdahalede bulunduklarını, son güne kadar da soğutma çalışmalarına destek olduklarını söyledi.

İtfaiye eri Mehmet Aktan da birçok yangına müdahale ettiklerini, özellikle soğutma çalışmalarına katıldıklarını ve 3 gün boyunca ormanlık alanda sabahladıklarını dile getirdi.

Bölge halkının kendilerine çok büyük yardımlarının olduğunu anlatan Aktan, "Oradaki vatandaşlar, köy halkı ellerinden ne geldiyse yardımcı oldu. Bizden hiçbir şeyi eksik etmediler. Orada yorgunluğun ne olduğunu hissetmedik. Kendimizi onların yerine koyduk. Elimizden ne geldiyse yaptık." ifadelerini kullandı.

Aktan, yangınlarda birçok hayvanın telef olduğunu, bunun büyük üzüntüsünü yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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