Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (2)

DUMANDAN BAYILAN ALMANI ORMAN İŞÇİSİ KURTARDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde binlerce hektarlık alanda etkili olan orman yangınında, yaşlı bir Alman vatandaşı ölümden döndü.

DUMANDAN BAYILAN ALMANI ORMAN İŞÇİSİ KURTARDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde binlerce hektarlık alanda etkili olan orman yangınında, yaşlı bir Alman vatandaşı ölümden döndü. Yeniköy mahallesindeki orman yangınında dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu. Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören orman işçisi Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi. Yerleşik Alman'ın ayakkabılarını almadan villasından ayrıldığı, ellerinde ve kafasında yanık izleri olduğu görüldü.

Bölgede görev yapan ekiplere erzak taşıdığını söyleyen orman işçisi Ali Karaoğlan, "Kalemler'de erzak dağıtıyorduk. O esnada dumanın içinden geçtik. Geçtiğimizde Alman vatandaşını dumandan zehirlenmiş bir şekilde yerde yatarken gördük. İlk müdaha için ayran verdik. Bilinci yerine gelince kadar konuştuk ve arabamıza aldık ve 112 ekibi gelince teslim ettik" dedi.

İki çocuk babası Karaoğlan, yaşlı Alman'ın yanan evinden sürenek o yola geldiğini söyledi. Alman adamın evine girip, başka birisinin olup olmadığına da baktıklarını söyleyen orman işçisi Karaoğlan, "Villasında kimse yoktu ama yanmıştı. Ben ve arkadaşlarım vatandaşlık görevimizi yaptık. Sağlık durumu iyiydi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler