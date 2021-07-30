Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın dağlık kısımdaki ormanlık alanın farklı noktalarında devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın dağlık kısımdaki ormanlık alanın farklı noktalarında devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, alevlerden dolayı vücudunda yanık oluşan bir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip göreve devam etti.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ilçe merkezine uzak dağlık bölgedeki ormanlık alanda devam ediyor. Gökyüzünü yoğun bulut tabakasının kapladığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahalelerde bulunuluyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmemesi için var güçleriyle çalışıyor.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU, İLK YARDIMINI KENDİ YAPTI

Yangına müdahale esnasında ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personelinin kolunda ve omuz kısmında yanıklar oluştu. Yol kenarına oturan personelin, ilk yardım çantasından çıkardığı krem ve sargı bezleriyle kendisini tedavi edip göreve devam ettiği görüldü.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)

Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangında küle dönen memleketine giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
Yangında küle dönen memleketine giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Erken Aleyna Tilki Diana Spencer
Spor Diego Aytaç Kara Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Manavgat'ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:41:40. #1.15#

title