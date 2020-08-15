Manavgat'ta içme suyu hattı çalışması
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Manavgat'ta içme suyu hattı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat Taşağıl Mahallesinde içme suyu hattını yeniledi.

Manavgat'ta içme suyu hattı çalışması
15.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat Taşağıl Mahallesinde içme suyu hattını yeniledi. ASAT ekipleri Manavgat Gültepe Mahallesinde ise nüfus yoğunluğu artışından dolayı yetersiz kalan şebeke hattında iyileştirme çalışması yaparak basınç yetersizliği sorununu çözdü.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Antalya'nın dört bir tarafında kanalizasyon ve altyapı imalatlarına devam ederken, mevcut alt yapı sistemlerinin bakımını da ihmal etmiyor.

Zarar gören borular değiştirildi

Manavgat ilçesinde Taşağıl Mahallesi başta olmak üzere Bereket, Akpor, Karataş ve Bekirler mevkilerini besleyen içme suyu hattı ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yenilendi. Yeni yapılan Antalya-Konya karayolu yol yapım çalışmasından dolayı zarar gören içme suyu borusuna müdahale edildi. İçme su borusu yol platformu istinat duvarı ve dolgu altında kaldığı için, ASAT ekipleri 500 metrelik kısmı ivedi olarak değiştirdi.

Basınç yetersizliğine çözüm

Manavgat ilçesine bağlı Gültepe mahallesinde yetersiz basınç yüzünden yaşanan sıkıntıyı sona erdirmek için kolları sıvayan ASAT, sorunu kısa sürede çözdü. Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu artışından dolayı mevcut 63' lük şebeke çapının yetersiz olmasından sebebiyle basınç yetersizliği yaşanıyordu. Manavgat ASAT içme suyu ekipleri tarafından ivedi olarak 1200 metre 110'lük hdpe içme suyu hattı çalışmasını tamamlandı. Ekipler vatandaşlar herhangi bir gecikme ve mağduriyet yaşanmadan imalat işlemi tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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