Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Haberler
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Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.

Sorgun Mahallesi'ndeki Sorgun Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, belediyelere ait su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Haberler
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