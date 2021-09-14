Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.
Sorgun Mahallesi'ndeki Sorgun Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, belediyelere ait su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri