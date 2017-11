Manavgat'ta 46 gün sonra cesedi bulunan Ünal'ın davası gergin başladı

Duruşma öncesi Ünal'ın annesi sinir krizi geçirdi

Anne Hatice Ünal: "Benim çocuğumu öldürüyorlar, bir de karşıma geçmiş sırıtıyorlar"



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında kaybolduktan 46 gün sonra cesedi bulunan Murat Ünal'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 7 zanlının davası görülmeye başlandı. Dava öncesi her iki taraf arasında adliye önünde gerginlik yaşanırken, ölen Ünal'ın annesi adliye önünde sinir krizleri geçirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Kasım 2016 akşamı kaybolan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal cinayeti ile ilgili dava sürüyor. Daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen 7 kişinin Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk davası görülmeye başladı. Dava öncesinde Adliye önünde her iki taraf arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Her iki tarafın birbirine girmesini polis önlerken, ölen Murat Ünal'ın annesi Hatice Ünal sinir krizleri geçirdi. 'Çocuğumu istiyorum' diyerek bağıran acılı anneyi, polis ve yakınları zorla sakinleştirdi.

"Ben kuzumu 46 gün boyunca dağlarda aradım"

Oğlunun ölümünün ardından perişan halde olduğunu belirten anne Hatice Ünal, "Ben çocuğumdan devletimden çocuğumun katillerinin cezalandırılmasını, kısasa kısas istiyorum. Ben 46 gün kuzumu aradım dağlarda. Benim çocuğumu yarım yarım gömdüm. Parça parça etmişler, katillerin cezasını almasını istiyorum. Bu acı bitmez, karşımda gülüyorlar benim acımı yeşertiyorlar. Benim çocuğumu öldürüyorsun bir de karşımda sırıtıyorsun. Bu kadar yüzsüzlük olamaz" dedi.

"Yavrumun kanı yerde kalmayacak"

"Benim yavrumun kanı yerde kalmayacak" diyen gözü yaşlı anne, Devlete güvendiğini ifade ederek, "Benim çocuğum katilleri bir bir cezalandırılacak. Hiç birisi çıkmasın. Benim çocuğumu nasıl parçaladılarsa cezalarını bulsunlar. 5 dakikada içinde kuzumu elimden aldılar, onların öldüreceğini bilsem çocuğumu önüne yatar yollamazdım. Katil sürücü benim yavrumu aldı, çocukları öksüz kaldı. Ben devletimden yargılamasını, cezalandırmasını istiyorum. Sadece devlet verecek cezalarını. Kimse devletin üstünde olamaz, bunlar kendilerini devletin üstünde hissediyor" diye konuştu

"Adalet yerini bulmazsa bizim öldüğümüz gün olur"

Çok uzun zamandır bugünü beklediklerini belirten Ümran Ünal ise, adalete inandığını dile getirip "Adalet yerini bulmazsa işte o zaman bizim öldüğümüz gün. Bizim için hayatın son bulduğu gün olacak. Gerginiz ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.