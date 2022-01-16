MANAVGAT MÜFTÜSÜ'NÜN EŞİ KOVİDDEN HAYATINI KAYBETTİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu'nun eşi, Manavgat Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) vaizi Hatice Eroğlu (47), Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu'nun eşi, Manavgat Müftülüğü ADRB vaizi Hatice Eroğlu, bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Manavgat Külliye Camii önünde kılınan cenaze namazına, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu, cenazeye katılanlardan helallik isteyerek, 'Ben eşimden razıyım. Allah, 25 yıl dünyada sükun ve huzur bulayım diye bana lutfetti, bir evlat verdi. Ben kendisinden memnunum dedi.

Cenaze namazının ardından Hatice Eroğlu'nun naaşı cenaze arabasına yüklenerek, defnedilmek üzere memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Bir hayli üzgün olan Müftü Abdullah Eroğlu da son yolculuğunda eşini bırakmayarak cenaze arabasına bindi.