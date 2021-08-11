Manavgat'a giden SBB itfaiye ekipleri döndü
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Manavgat'a giden SBB itfaiye ekipleri döndü

Manavgat'a giden SBB itfaiye ekipleri döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya Manavgat'taki yangına müdahaleden sonra geri döndü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya Manavgat'taki yangına müdahaleden sonra geri döndü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden gönderilen 7 araç ve 12 personel Manavgat'taki 6 mahallede yapılan söndürme çalışmalarında etkin bir görev aldı. Özverili bir şekilde yangınlarla mücadelede çalışmalarına destek veren ekipler, Samsun'a sağlıklı bir şekilde dönüş yaptı.

Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ekipleri makamında ağırladı. Bölgedeki yangının kontrol altına alınması için büyük bir mücadele sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Demir, "Orman yangınları ciğerimizi yaktı. Yangında mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimiz oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde mücadelede yer aldık. Hakikaten çok yararlı çalışmalara arkadaşlar imza attılar. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden orada büyük bir gayretle insanlarımızın yanında yer aldık" diye konuştu

"Güçlü bir itfaiye teşkilatlarının olduğunu belirten Demir, "Bu konuda ülkemizde nerede bir afet, nerede bir zor durum varsa tüm birimlerimizle birlikte hemen oraya koşuyoruz. Ciğerlerimizi yakan bölgedeki yangınlarda aktif görev alan arkadaşlarımız sağ salim bir şekilde ailelerine kavuştu. İlk günden itibaren ekiplerimizi bölgeye takviye olarak gönderdik. Yangınların kontrol altına alınmasında önemli katkıları oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Manavgat'a giden SBB itfaiye ekipleri döndü
Manavgat'a giden SBB itfaiye ekipleri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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