Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi
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Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi

Sivas'ta bir manavın çalışanları ile bir grup pazarcı arasında kavga çıktı.

Sivas'ta bir manavın çalışanları ile bir grup pazarcı arasında kavga çıktı. Arbede sırasında meyve ve sebzeler etrafa saçıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan manavın çalışanlarıyla bir grup pazarcı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede esnasında manavda bulunan meyve ve sebzeler etrafa saçıldı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin de müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. Olay sonrası taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - SİVAS

Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi
Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi
Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi
Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi
Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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