Ankara'daki ASKİ, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü için su kesintisi saatlerini ve etkilenen ilçeleri paylaştı. Vatandaşlar kesintinin hangi mahallelerde sürdüğünü ve suların ne zaman verileceğini merak ediyor. Mamak sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU NE ZAMAN GELECEK?

Başkentte son günlerde yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde. ASKİ, kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle farklı ilçelerde planlı ve geçici kesintiler uygulandığını duyurdu. Tamir çalışmalarının tamamlanmasının ardından su hatlarına yeniden su verilse de, şebeke hatlarının tamamen dolması zaman alacağı için bazı bölgelerde basınç düşüklüğü veya kısa süreli kesintiler devam ediyor.

MAMAK

Arıza Başlangıcı: 6 Ekim 2025 – 17:00

Tamir Tamamlanma: 8 Ekim 2025 – 23:55

Açıklama :

ASKİ ekipleri tarafından Kesikköprü hattında yapılan yenileme çalışmalarının ardından su verilmesine rağmen, hatların dolum süreci nedeniyle Mamak genelinde geçici su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanıyor. Vatandaşlardan sabır ve anlayış bekleniyor.

Etkilenen Bölgeler: Mamak ilçesi genelinde.

ALTINDAĞ

Arıza Başlangıcı: 6 Ekim 2025 – 14:00

Tamir Tamamlanma: 8 Ekim 2025 – 23:55

Açıklama :

Kesikköprü hattında meydana gelen arıza sebebiyle İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesi düştü. Bu durum, Altındağ'ın bazı mahallelerinde gün içinde kesintiler ve basınç sorunları yaşanmasına yol açtı. ASKİ, onarım sürecinde vatandaşlardan anlayış beklediğini bildirdi.

Etkilenen Bölgeler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe ve Baraj mahalleleri.

KEÇİÖREN

Arıza Başlangıcı: 6 Ekim 2025 – 08:00

Tamir Tamamlanma: 8 Ekim 2025 – 23:55

Açıklama :

Ana isale hattındaki arıza nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi'nde yaşanan seviye düşüklüğü, Keçiören ilçesinde geçici su kesintilerine sebep oldu. ASKİ, hatlardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından basıncın kademeli olarak normale döneceğini belirtti.

Etkilenen Bölgeler: Keçiören ilçesi genelinde.

ETİMESGUT

Arıza Başlangıcı: 8 Ekim 2025 – 09:00 / 15:00

Tamir Tamamlanma: 9 Ekim 2025 – 12:00

Açıklama:

İvedik Arıtma Tesisi'nden sağlanan su miktarındaki azalma nedeniyle Etimesgut'ta dönüşümlü su dağıtımı yapılıyor. ASKİ, gün içinde basınç düşüklüğü ve kısa süreli kesintilerin görülebileceğini duyurdu.

Etkilenen Bölgeler:

İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Göksu, Şeker, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Güzel Kent, Altay, Devlet, Eryaman, Tunahan ve Yeşilova mahalleleri.

POLATLI

Arıza Başlangıcı: 8 Ekim 2025 – 14:15

Tamir Tamamlanma: 9 Ekim 2025 – 10:00

Açıklama:

İlçeye su sağlayan İvedik Arıtma Tesisi hattında yapılan planlamaya göre, Polatlı'da dönüşümlü su temini sürüyor. Depo dolum işlemleri sonrası sabah saatlerinden itibaren şebekeye yeniden su verileceği bildirildi.

Etkilenen Bölgeler: Polatlı ilçesi genelinde.

ELMADAĞ

Arıza Başlangıcı: 8 Ekim 2025 – 00:10

Tamir Tamamlanma: 8 Ekim 2025 – 23:55

Açıklama :

Yoğun su kullanımı ve kuraklık nedeniyle Elmadağ'daki depolarda seviye düşüşü meydana geldi. Bu durum bazı mahallelerde geçici kesintilere yol açtı. ASKİ, vatandaşlara gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.

Etkilenen Bölgeler: Hasanoğlan, Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi ve Şehitlik mahalleleri.