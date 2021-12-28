MALTEPE ADALET MESLEKİ EĞİTİMİ MERKEZİ 19 MERKEZLE BİRLİKTE EŞ ZAMANLI AÇILDI

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - EĞİTİM ve İşbirliği Protokolü kapsamında faaliyete geçecek 19 Mesleki Eğitim Merkezi için açılış töreni düzenlendi. 19 merkezden biri olan Maltepe Cezaevi Kampüsü içerisinde eğitim verecek Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

2020 yılının Mart ayında Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitim ve İşbirliği Protokolü' kapsamında 17 ilde eş zamanlı olarak 19 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Uygulanmaya başlanacak protokol için açılış töreni 19 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 19 merkezde bulunan yetkili, öğretmen ve hükümlüler, video konferans ile açılış törenine katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merkezlerden biri de Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ydi. Maltepe Ceza İnfaz Kurumları içerisinde bulunan Eğitim Servisi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Maltepe'deki merkezin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Maltepe İlçe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Üyesi Nihat Zincirli, Cumhuriyet Savcıları Recep Osoydan, İdris Aksoy, Ahmet Tatlıcan, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu (CİK) Tabur Komutan Vekili Özgün Deniz Gezici ve merkezde eğitim verecek eğitmenler katıldı. Açılış kapsamında hükümlülere, Türk Dili Edebiyatı dersi verildi. Örgün öğretim dışında kalan tutuklu ve hükümlülerin eğitimlerine devam etmesi amaçlanan protokol ile Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nde Yiyecek ve içecek hizmetleri ile İnşaat Teknolojisi alanlarında pratik ve teorik eğitimleri verilecek. Maltepe'de kurulan eğitim merkezi 7 derslikten oluşuyor. Merkezin toplam kapasitesi ise 120 kişi olarak belirlendi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için en az ortaokul mezunu 27 mahkum-hükümlü merkezde eğitim almak üzere kayıt yaptırdı. 28 mahkum ve hükümlüden 20'si yiyecek ve içecekler, 7'si ise inşaat teknolojisi alanında eğitim görecek. Hükümlüler haftanın 1 günü teorik eğitimler, geri kalan günlerde ise uygulamalı eğitim ile yılı tamamlayacak. Eğitimini tamamlayan hükümlüler, kalfalık, ustalık ve meslek lisesi diplomalarına sahip olacak. Belgelerini alan hükümlüler salıverilme sonrasında da bu belgeleri kullanabilecek.

SİVİL HAYATLARINDA BU ALANDA ÇALIŞACAK KAPASİTE İLE YETİŞTİRİLMEKTEDİRLER

Açılış kapsamında konuşma yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar Maltepe Adalet Meslek Eğitim Merkezi 7 derslik ve 120 kapasiteyle eğitime hazırdır. 20 hükümlümüz, yiyecek içecek hizmetleri sektörüne ve 7 hükümlümüz de inşaat teknolojisi alanında eğitim görmektedir. Sivil hayatlarında bu alanda çalışacak kapasite ile yetiştirilmektedirler dedi.

KOVİD SONRASI DERS ÇEŞİTLİLİĞİ VE KAPASİTE ARTACAK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı Bizim için çok önemli bir proje. Ceza infaz kurumlarımızdaki hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonra, toplumsal hayatla sosyal hayatla entegrasyonlarını sağlamak bizim ceza infaz sistemimizin en önemli amaçlarından bir tanesidir. Dönem itibariyle bin 500 kapasite ile mesleki eğitim verecek kapasitedir. Kovid süreci bitiminde ders çeşitliliğini ve öğrenim gören hükümlülerin sayısını arttıracağız. Haftanın 1 günü teorik, diğer 4 günü atölyelerinde pratik eğitim yapmaktalar diye konuştu.