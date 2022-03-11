Malkara'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malkara ilçesinde zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü personeli marketlerde fiyat ve stoklara ilişkin denetim yaptı.

Denetimlerde marketlerin depolarında inceleme yapılırken, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları kontrol edildi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.