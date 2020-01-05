: Malezyalı milletvekili Maria Abdullah'tan Türkiye'nin mülteci politikalarına destek - KUALA LUMPUR

05.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:36

Malezya'da iktidar koalisyonuna bağlı Halkın Adaleti Partisi (PKR) Milletvekili Maria Chin Abdullah, Türkiye'nin, mülteci sorununda öncü rol üstlendiğini belirterek, "Bunu takdirle karşılıyorum." dedi.

PKR Milletvekili Maria, AA muhabirine, siyasi çalışmaları, Malezya'nın mülteci politikaları ve Arakanlı Müslümanların sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yılki genel seçimlerin ardından milletvekili seçilmesiyle ilk defa siyasete atıldığını belirten Maria, "Siyasete girmeden önce aktivist olarak faaliyet gösteriyordum. Özellikle ülkemizde gelir adaletsizliğiyle mücadele ve adil seçimlerin yapılması amacıyla 2007 ve 2011'de büyük katılımlı iki yürüyüş düzenledik. O yıllarda basit bir yürüyüş olarak başlayan bu inisiyatif, daha sonra bir halk hareketine dönüştü ve Malezya'da iktidarın değişmesinde büyük rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Maria, meclisteki faaliyetlerinin genellikle dar gelirliler ve göçmenlerin hakları üzerine olduğunu vurgulayarak, "Dar gelirli kesime gıda, sağlık ve ulaşım gibi hizmetlerin artması ve ülkemize bir şekilde giriş yapmış, burada hayat kurmuş kayıtsız göçmenlerin statülerinin düzelmesi için projeler üretiyorum." diye konuştu.

"Türkiye, Suriyeli mülteciler konusunda tecrübelerini paylaşabilir"

Malezya'daki mülteci politikalarına da değinen Maria, bu yıl itibarıyla ülke genelinde mülteci sayısının 170 binin üzerine çıktığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki mültecilerin çalışma hakları ve statülerine ilişkin birtakım sorunlar var. Bizler, bu tür sorunların çözümünü tartışıyoruz. Mülteciler halihazırda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği himayesindeler. Yeni hükümetimiz döneminde, mültecilerin statülerinin iyileştirilmesinin yanı sıra çalışma izni, eğitim ve sağlık gibi hakların tahsisi gibi adımlar atılacağından umutluyuz. Gelecek yıl bu konularda daha somut adımlar atmayı planlıyoruz."

Maria, Türkiye'nin mülteci siyasetine ilişkin ise "Türkiye, mülteci sorununda öncü rol üstleniyor. Bunu takdirle karşılıyorum çünkü dünya bu meseleyle giderek daha fazla yüzleşiyor ve bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Göç konusunda, özellikle Suriyeli mültecilerin sorunlarına dair hükümetler arası fikir alışverişi var. Bu alanda Türkiye'nin, sorunun muhatabı ülkelerle tecrübelerini paylaşması ve mültecilere nasıl daha iyi hayat sağlanacağı hususunda çözümler üretilmesi faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Göç ve iltica dünyanın bir gerçeği"

Malezya'nın Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uygulayan Myanmar hükümetine karşı duruşuna da değinen Maria, "Başbakanımız Mahathir Muhammed'in Arakanlıların sorunlarına ilişkin açıklamalarını destekliyorum. Tabii ki mülteci sorunu sadece Arakanlıları kapsamıyor. Dolayısıyla hükümet olarak Arakanlıların sorunlarına çözüm getirmeye yönelik politikalarımızı, Malezya'daki diğer mülteci gruplarına da uygulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Maria, göç ve ilticanın artık dünyanın bir gerçeği olduğunu savunarak, "Başta Malezya olmak üzere gelişmekteki ülkelerin iş gücüne her zaman ihtiyacı var. Göçmenler ve mülteciler de bu iş gücünü sağlayarak gittikleri ülkelere katkıda bulunuyor. Bu yüzden bu insanların statülerinin düzenlenmesi ve sosyal haklardan faydalanması gerekiyor." diye konuştu.

Milletvekili Maria, mülteciler sorununa ilişkin Malezya ve Türkiye gibi ülkelerin bir araya gelerek uluslararası camiayı, mültecilerin onurlu ve güvenli hayat yaşamaları için çözüm sunma konusunda uyarması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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