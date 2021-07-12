Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi

Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Malezyalı bisiklet sporcuları, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

Malezyalı bisiklet sporcuları, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

İrtifası ve uygun hava sıcaklığı nedeniyle geldikleri Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda antrenmanlarını sürdüren Malezya Terangganu bisiklet takımı sporcuları, Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görmek için bölgeyi ziyaret etti.

Tarihi ve turistlik yerleri bisikletle turlayan sporcular, Üçhisar Kalesi, Göreme beldesi, Paşabağı mevkisi ve Derbent Vadisi'nde peribacaları arasında gezinti yaptı.

Sporculardan Yeroen Meijers (28), 20 yıldır bisiklet kullandığını belirterek, "Erciyes'te antrenman yapmak için Türkiye'ye geldik. Organizasyon çok güzel. Her şey bizim için ayarlanmış, şu ana kadar her şeyden memnunuz. Yollar çok güzel. Bir günlüğüne de olsa Kapadokya'yı gezmek için bölgeye geldik. Özellikle bu tarihi güzellikler arasında bisiklet sürmek çok güzel." dedi.

Wan Moho Nazri (35) de daha önce Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Kapadokya'ya geldiğini ancak yoğun kar yağışından dolayı yarışamadığını anlatarak, "Bölgede çok güzel antrenman yapıyoruz, eğleniyoruz. Çok yerde görmediğimiz orijinal bir manzara var. Ayrıca yollar çok güzel." diye konuştu.

Sporculardan Muhammad Afiq Haznif (25) ise herkesi Kapadokya'yı görmeye davet etti.

Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Erdoğan: 'Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'
Erdoğan: "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Alper Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malezyalı bisikletçiler, Kapadokya'da peribacaları arasında pedal çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:52:21. #1.15#

title