Malazgirt'te öğrencilere kırtasiye yardımı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Başaran, kardeş mahalle oldukları İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve mahalle sakinlerinin gönderdiği kırtasiye malzemelerini muhtarlık binasına gelen öğrencilere hediye etti.

Çocukların iyi bir eğitim alması için çaba gösterdiklerini belirten Başaran, "Bu nedenle her zaman çocuklarımızın eğitimine ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımıza dağıtılmak üzere kardeş mahallemiz olan Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve mahalle sakinleri bize kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Biz de muhtarlığı ziyarete gelen öğrencilerimize bu malzemeleri hediye ettik. Kardeş mahallemizin muhtarına ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin