Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Merkezde düzenlenen serginin açılışını yapan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, sergilenen ürünleri inceledi, kursiyerleri tebrik etti.

Demirer ve Altın, ADEM kurslarında mezun olan kadınlara belgelerini takdim ederek başarı diledi.

Usta öğretici Çiğdem Kılıç, yaptığı açıklamada, Aile Destek Merkezlerindeki kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

Yapılan tüm ürünlerin malzemesini SYDV'nin karşıladığını ifade eden Kılıç, "Burada kurs gören kadınlarımız, ürünlerin birini kendisi diğerini de merkezimize yapıyor. Açtığımız sergide satılan ürünler maddi durumu düşük kursiyerlerimiz için kullanılıyor." dedi.

Sergiyi, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve kurum amirleri de gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Şifa kaynağı 'Diyadin Kaplıcaları'nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Şifa kaynağı "Diyadin Kaplıcaları"nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:06:17. #1.15#

title