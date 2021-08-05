Malazgirt Kaymakamı Demirer'den "aşı olun" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den "aşı olun" çağrısı

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe sakinlerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe sakinlerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kaymakam Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, ilçedeki 18 yaş üstü tüm vatandaşların "aşı olmasını" istedi.

Demirer, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan aşı çadırını ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salgınla mücadele etmenin tek yolunun aşı olduğunu belirten Demirer, "Ülke genelinde vaka sayısında bir artış yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için kesinlikle aşılarımız yapmamız lazım. Eğer vaka sayılarımız bu düzeyde artarsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelebilir. Kısıtlamaların gündeme gelmesini istemiyorsak aşılarımızı yapmamız lazım. İlçemiz çok şükür aşılanma çalışmalarında önemli adımlar attı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Seda Sayan Prens William Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den "aşı olun" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:40:43. #1.14#

title