Malazgirt Kaymakamı Demirer'den "aşı olun" çağrısı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe sakinlerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe sakinlerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kaymakam Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, ilçedeki 18 yaş üstü tüm vatandaşların "aşı olmasını" istedi.

Demirer, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan aşı çadırını ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salgınla mücadele etmenin tek yolunun aşı olduğunu belirten Demirer, "Ülke genelinde vaka sayısında bir artış yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için kesinlikle aşılarımız yapmamız lazım. Eğer vaka sayılarımız bu düzeyde artarsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelebilir. Kısıtlamaların gündeme gelmesini istemiyorsak aşılarımızı yapmamız lazım. İlçemiz çok şükür aşılanma çalışmalarında önemli adımlar attı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin