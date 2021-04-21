Malatya TSO'dan MÜSİAD Malatya Şubesi'ne ziyaret
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Malatya TSO'dan MÜSİAD Malatya Şubesi'ne ziyaret

Malatya TSO'dan MÜSİAD Malatya Şubesi'ne ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, güven tazeleyerek yeniden MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz'ı ziyaret ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleriyle birlikte Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

"İŞ İNSANLARIMIZIN İŞLERİNİ GELİŞTİRMELERİ İÇİN VARIZ"

Yeniden MÜSİAD Malatya Şube Başkanı seçilerek güven tazeleyen Muharrem Poyraz ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sadıkoğlu, "9 Mart 2021 tarihinde MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla 21'inci genel kurul yapıldı. Muharrem Poyraz'ın güven tazeleyerek yeniden MÜSİAD Malatya Şube Başkanı seçilmesi bizim içinde memnuniyet verici oldu. Geçmiş başkanlarla olduğu gibi Muharrem Poyraz başkanımızla da devamlı istişare halindeyiz. Kendileri ve yönetiminde yer alan iş insanları istişareye açıklar. Ticaret ve sanayi odamız, MÜSİAD'ın üyesi iş insanlarımla muteber. Görevde bulunduğumuz sürece, Malatya'daki iş insanlarımızın işlerini geliştirmeleri için varız. Şehrimizin ekonomik dinamizmini büyütmek adına MÜSİAD ile birlikte hareket ediyoruz. MÜSİAD'ın yeni yönetimiyle de iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"GAYRETLERİNİ YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ"

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Başkan Poyraz da şunları söyledi; "Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Ticaret ve sanayi odası başkanımız genç ve dinamik hamdolsun. Kendisi geçmişinden bu yana tanıdığımız bir kardeşimiz. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olması hasebiyle de hem ülke genelinde hem de Malatya'mızda çok büyük gayretleri olduğunu biliyoruz. Deprem ve pandemi sürecinde olduğu gibi organize sanayi bölgemizdeki gayretlerini de yakinen takip ediyoruz. Malatya ekonomisine olan katkılarından dolayı kendisine ve yönetimine teşekkür ediyorum. MÜSİAD olarak biz de her zaman ticaret ve sanayi odamızla birlikte hareket edeceğimizi, iş birliği içerisinde olacağımızı ifade ediyorum. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da Malatya'mız adına her türlü çalışmada beraber olacağımızı bilmelerini istiyorum."

Kaynak: Bültenler

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