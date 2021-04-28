Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine film ve dizi sektörünün ilgisi sürüyor

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesi tarihi ve doğal güzellikleriyle son dönemlerde yapımcı ve yönetmenlerin ilgisini çekiyor.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesi tarihi ve doğal güzellikleriyle son dönemlerde yapımcı ve yönetmenlerin ilgisini çekiyor.

Taş konakları ve tescilli yapılarının yanı sıra yeşil alanlarıyla öne çıkan Yeşilyurt ilçesi film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor. 'Zalo, Gizemli Köy, Hanzap, Bakıcı, Koku, Son Arzu' filmlerin yanı sıra 'Girift' gibi dizilere ev sahipliği yapan ilçede, halk da sinema ve dizi sektörünün ilgisinden memnun. Son olarak 'Bizimkisi Bir Ah Hikayesi' filminin çekimleri de Yeşilyurt'ta devam ediyor. Komedi konulu filmde yönetmen ve kamera arkasında Aytaç Ağdağ, Ufuk faruk Kalyoncu, Ahmet Kapucu, oyunculardan ise Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Bora Cengiz, Alev Oraloğlu, Halil İbrahim Kalaycı, Ayhan Taş, Çetin Altay ve Bengi İdil Uraz kamera önünde yer alıyor.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği dizi setini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar sinema oyuncuları ve yönetmenlerle Yeşilyurt ilçesinde ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Yeşilyurt'umuzun tanıtım atağında bu şekildeki dizi ve sinemaların farklı sinema sektörünün gelmesi ve şehrimizin tanıtılması gerçekten, çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum Dizi ve sinema sektöründen gelip Yeşilyurt ilçemizde dizi ve sinema çekimi yapılması gerçekten bizleri mutlu ediyor" dedi.

Filmde rol alan oyuncular Halil İbrahim Kalaycı ile Çiğdem Batur, Malatya'nın güzelliklerinin dikkat çekici olduğunu ve kentte film çektikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN