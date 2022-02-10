Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı - Haberler
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Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı

Malatya-Kayseri karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu ve Mazıkıran mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı.

KAYSERİ (İHA) - Malatya- Kayseri karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu ve Mazıkıran mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı il genelinde etkili oldu. Sivas-Tokat ve Malatya-Kayseri Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Her iki geçiş noktasında da kamyon ve tırların geçişine izin verilmedi. Kara saplanan bazı kamyonlar yolda mahsur kaldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kayseri, Malatya, Sivas, kar, Yerel, Haberler

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