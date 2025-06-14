HAVA DURUMU MALATYA: 15 Haziran 2025 Pazar günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'nin uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Malatya'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 15 Haziran Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 15 Haziran Pazar günü Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, Malatya'da yarın hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklığı da oldukça dengeli seyredecek. 15 Haziran 2025 Pazar günü en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 17°C olarak tahmin ediliyor.

Hissedilen sıcaklık ise 27°C seviyelerinde olacak. Özellikle öğle saatlerinde havanın sıcak olacağı öngörülüyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6.29 km olarak tahmin edilirken, nem oranı %33 seviyelerinde seyredecek.

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Malatya hava durumu